ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - за сутки произошло более 200 боестолкновений

2024-12-03 15:37

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки на линии фронта произошло 201 боевое столкновение. Половина боев зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

Ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Ситуация на направлениях: