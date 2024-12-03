ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - за сутки произошло более 200 боестолкновений

2024-12-03 15:37

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки на линии фронта произошло 201 боевое столкновение. Половина боев зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

Ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Ситуация на направлениях:

  • На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.
  • На Купянском направлении россияне проводили семь раз штурмовые действия недалеко от Двухлетней, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой.
  • На Лиманском направлении отражены 11 атак вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполевки и Тернов.
  • На Северском направлении отбита атака в районе Белогоровки.
  • На Краматорском направлении россияне четырежды атаковали в районах Григорьевки и Часового Яра.
  • На Торецком направлении отражены девять атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.
  • На Покровском направлении остановлено 40 наступательных действий в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд.
  • На Кураховском направлении отражено 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцевка, Новодмитровка и не только.
  • На Времовском направлении враг совершил 30 штурмов в районах Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя.
  • На Приднепровском направлении отражены три вражеских атаки.
  • На Кураховском направлении произошло 15 боестолкновений.
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