Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - за сутки произошло более 200 боестолкновений
2024-12-03 15:37
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки на линии фронта произошло 201 боевое столкновение. Половина боев зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в его сообщении в Facebook.
Ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Ситуация на направлениях:
- На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.
- На Купянском направлении россияне проводили семь раз штурмовые действия недалеко от Двухлетней, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой.
- На Лиманском направлении отражены 11 атак вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполевки и Тернов.
- На Северском направлении отбита атака в районе Белогоровки.
- На Краматорском направлении россияне четырежды атаковали в районах Григорьевки и Часового Яра.
- На Торецком направлении отражены девять атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.
- На Покровском направлении остановлено 40 наступательных действий в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд.
- На Кураховском направлении отражено 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцевка, Новодмитровка и не только.
- На Времовском направлении враг совершил 30 штурмов в районах Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя.
- На Приднепровском направлении отражены три вражеских атаки.
- На Кураховском направлении произошло 15 боестолкновений.