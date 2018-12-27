Мир Названы лучшие актеры года и те, с кем продюсеры сильно "прогорели"

2018-12-28 14:45 249

The New York Times назвал лучших актеров 2018 года и выпустил с ними танцевальные ролики. Перечень, в который вошли двенадцать человек, опубликован на сайте издания.

"Джастин Пек, хореограф-резидент Нью-Йоркского балета, создал серию танцевальных фильмов для лучших актеров года. Сценарии ставят обычных персонажей в привычные ситуации: переполненный вагон метро, долгое пребывание в кабинете врача, обрушившийся ливень. Как только актеры начинают двигаться, они превращают наши общие ситуации в моменты очарования", - пишут авторы.

В частности, в этом году лучшими актерами по версии The New York Times стали:

  • Джулия Робертс
  • Тони Коллетт
  • Лакит Стэнфилд
  • Гленн Клоуз
  • Реджина Холл
  • Итан Хоук
  • Элси Фишер
  • Ялица Апарисио
  • Ю А Ин
  • Эмма Стоун
  • Оливия Колман
  • Рэйчел Вайс

А тем временем влиятельный американский журнал Forbes составил ежегодный рейтинг актеров, которые оказались самыми переоцененными в текущем году. Лидером антирейтинга оказался Мэттью Макконахи, снявшийся в фантастическом фильме Темная башня.

С каждого заплаченного Макконахи доллара за роль в ленте создателям возвратились $1,1. Также в числе переоцененных оказались Кристиан Бэйл ($1,5) и снявшийся в Дэдпуле-2 Мэтт Дэймон ($3,7).

В ТОП-10 вошли Мелисса Маккартни ($4,9), Риз Уизерспун ($5,2), Дженнифер Лоуренс ($6), Шарлиз Терон ($7,9), Том Круз ($10,4), Том Хэнкс ($12,1) и Бен Аффлек (12,2).

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