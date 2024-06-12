Спорт Олександру Усику кинув виклик молодий чемпіон світу у крузервейті Джей Опетая

2024-06-12 11:21

Австралійський боксер, який є чемпіоном за версією IBF, заявив, що хоче провести бій з абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком. Він додав, що давно стежить за українцем і йому було 17 років, коли Усик виграв золото на Олімпіаді в Лондоні в 2012 році.

"Я завжди був у тіні, я завжди був дуже близько, і зараз я починаю перебувати в розквіті сил. Я більше не маленька дитина. Тепер усі це знають. Я на їхньому радарі. Це гарне відчуття. Усик завжди був на вершині, він завжди був першим, тому я б хотів провести бій із ним", — цитує австралійця talkSPORT.

Варто зазначити, що днем раніше Усик повідомив, що може повернутись у важку вагу (крузервейт) після бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі. Таку можливість він розглядає для того, щоб спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу за версіями WBA, WBC, IBF та WBO.

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