Украина Сегодня под Киевом сразу два ДТП с участием маршруток - пострадали 15 человек

2018-12-27 14:45 159

На трассах Киевской области произошло два ДТП с участием маршрутных автобусов с пассажирами. В результате пострадали 15 человек.

"Так, информация о ДТП в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знаменка поступила по спецлинии 102 полиции Киевской обл. в 06:30. Водитель маршрутного автобуса, выполняя остановку для посадки пассажира, остановился частично на правой полосе движения. В это время водитель грузового автомобиля DAF, который двигался в попутном направлении, совершил столкновение с автобусом. Шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", – , сообщили в пресс-службе полиции Киевской области

Еще одно ДТП, как сообщается, произошло в районе Белой Церкви.

"На контрольно-пропускном пункте города Белая Церковь после проверки документов водитель грузового автомобиля начал движение. В это время водитель маршрутного автобуса Mercedes Sprinter совершил столкновение с грузовиком. Девять пассажиров каретой скорой помощи были доставлены в больницу", – добавили полицейские.

На местах ДТП работают сотрудники полиции, спасатели, медики. Полицейские устанавливают личные данные на потерпевших, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства дорожных происшествий.

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