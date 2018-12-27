Мир "Аквамен" с тризубцем на Гавайях наткнулся на молодоженов и приукрасил их фотосессию

2018-12-27 17:30 180

 

Американский актер Джейсон Момоа, который сыграл главную роль в фильме "Аквамен", засветился на свадебных фотографиях незнакомцев, пишет Harper's bazaar.

Известно, что Момоа проводит рождественские праздники на Гавайях. В частности, он прилетел на остров для презентации фильма про супергероя Аквамена. В свободное от актерских будней время он отдыхает на пляже и катается на серфе.

Так, на пляже города Каполей его и заметили молодожены, которые в это время проводили свадебную фотосессию. Фотограф попросил актера поучаствовать в съемке, а Джейсон Момоа согласился позировать для пары.

"Перед церемонией фотограф сказал нам, что Джейсон в городе. Я ответила: ‘Сделать с ним фото в день свадьбы было бы так здорово!’. И спустя час после того, как мы с женихом обменялись клятвами и отправились фотографироваться, увидели, как по пляжу идет Джейсон со своей командой", – рассказывает невеста Кэти.

Организатор свадьбы Карина Купер также признался, что актер и его компания были очень дружелюбными, поздравляли молодоженов и охотно общались.

Теперь на нескольких свадебных фотографиях влюбленных красуется Джейсон Момоа с трезубцем Аквамена.

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