В Великобритании стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC Аквамен. Об этом сообщил исполнитель главной роли Джейсон Момоа.
"Я наконец-то в Англии. На улице солнечно, и это потрясающе. Я собираюсь приступить к работе над Акваменом-2 в понедельник", – рассказал актер.
По словам исполнителя роли Артура Карри (он же Аквамен), зрителей на экране будет ждать сюрприз.
"Это последний день с коричневым цветом волос. Я буду блондином", – признался Момоа и добавил, что рад был встретиться с режиссером Джеймсом Ваном и остальными членами съемочной группы.