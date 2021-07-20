Фото-видео видео Стартовали съемки второй части блокбастера Аквамен с Джейсоном Момоа

2021-07-20 15:04

В Великобритании стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC Аквамен. Об этом сообщил исполнитель главной роли Джейсон Момоа.

"Я наконец-то в Англии. На улице солнечно, и это потрясающе. Я собираюсь приступить к работе над Акваменом-2 в понедельник", – рассказал актер.

По словам исполнителя роли Артура Карри (он же Аквамен), зрителей на экране будет ждать сюрприз.

"Это последний день с коричневым цветом волос. Я буду блондином", – признался Момоа и добавил, что рад был встретиться с режиссером Джеймсом Ваном и остальными членами съемочной группы.

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