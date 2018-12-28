Политика За три месяца до выборов президента Гройсман обещает рост зарплат на 500 грн

2018-12-28 15:13 270

За три месяца до президентских выборов и менее чем за год до парламентских украинские власти пытаются активно задобрить электорат обещаниями.

Так, премьер гройсман уверяяет, что в следующем году точно начнем жити по-новому - зарплаты в стране вырастут. Разумеется, о европейском уровне речь не идет. Эксперты говорят, что обещанное повышение разве что перекроет инфляцию, частично смягчит стремительный рост цен и тарифов.

По итогам 2019 года средняя зарплата в Украине превысит 10,5 тысяч гривен, заявил премьер-министрв интервью Интерфакс-Украина.

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"Наш макропрогноз рассчитывает, что в следующем году будет 10,5 тыс. гривен, но, думаю, мы увеличим среднюю заработную плату, и она будет более 10,5 тыс. гривен по итогам 2019 года", – сказал Гройсман.

Премьер отметил, что его прошлогодний прогноз по достижению в 2018 году средней зарплаты в 10 тысяч гривен реализовался.

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"Как видите, я в принципе не ошибся. На 1 ноября это было 9,2 тыс. грн, думаю, что около 10 тыс. грн будет в этом году", – сказал Гройсман.

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