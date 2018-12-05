Украина В Киеве подняли тарифы - холодная вода подорожала почти до 20 гривен за куб

2018-12-05 12:44 210

В столице почти до 20 гривен за куб подорожала холодная вода. Тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды в Киеве увеличился до 19,6 грн.

Как сообщает пресс-служба "Киевводоканала", постановлением от 4 октября № 1168 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 14 октября установлен тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в размере 18 тыс. 288 гривен (в т. ч. НДС 3,048 грн). Из них 9 тыс. 492 грн (в т. ч. НДС 1 тыс. 582 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 8 тыс. 796 грн (в т. ч. НДС 1 тыс. 466 грн) за 1 куб. м водоотведения.

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Также данным постановлением установлено тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) в размере 19 тыс. 596 грн (в т. ч. НДС 3 тыс. 266 грн). Из них 10 тыс. 92 грн (в т. ч. НДС 1 тыс. 682 грн) за 1 куб. м водоснабжения и 9 тыс. 504 грн (в т. ч. НДС 1 тыс. 584 грн) за 1 куб. м водоотведения.

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Ранее в "Киевводоканале" объясняли, что корректировка тарифа обусловлена ростом затрат на электроэнергию, реагенты, оплату труда и налог на землю.

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