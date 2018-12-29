Украина Дзидзьо рассказал о состоянии здоровья после избиения: «Разорванная барабанная перепонка»

2018-12-29 12:30 372

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома рассказал о своем здоровье после нападения

По его словам, у него разорванная барабанная перепонка в ухе.

«Разорванная барабанная перепонка. Два удара по лицу», — заявил певец.

Одного из нападавших он опознал – это Михаил Мишков, который якобы привез с собой «титушек», начал запугивать и распустил руки.

«Мишков уже приезжал раньше на мой концерт, он угрожал моему программному директору, что у меня там и колено будет прострелено, что моим лицом повытирают в туалете», — говорит Дзидзьо.

Известному певцу Дзидзьо около полудня на пороге радиостанции перекрыли путь восемь мужчин и нанесли два удара по лицу. По крайней мере так заявил сам Михаил Хома. Версия нападающих противоположная, а сам конфликт возник из-за больших денег и права управлять концертной деятельностью певца.

Известно, что бывший участник группы Олег Турко, он же Лесик, продал свою часть в компании Meison энтертайнмент Мешкову. Тот еще с лета требует с Dzidzio свою долю, однако по словам менеджмента артиста у него нет достаточных документальных подтверждений.

Известно, что бывший участник группы Олег Турко, он же Лесик, продал свою часть в компании Meison энтертайнмент Мешкову. Тот еще с лета требует с Dzidzio свою долю, однако по словам менеджмента артиста у него нет достаточных документальных подтверждений.