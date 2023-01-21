ВОЙНА В Украине В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы

2023-01-21 16:00

Один из блоков на ТЭС выведен в аварийный ремонт, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии.

В Украине снизился уровень производства электроэнергии, в связи с чем дефицит остается существенным. Об этом 21 января сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что один из блоков на ТЭС выведен в аварийный ремонт, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии.

Как заявили в Укрэнерго, всем облэнерго доведены пониженные лимиты потребления электроэнергии на сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Также сообщается, что в прифронтовых районах Донецкой области есть повреждения в сетях оператора системы передачи.

Энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных вражескими атаками.

Ранее сообщалось, что Укрэнерго завершило ремонты на двух объектах энергетисческой инфрастуктуры.

Напомним, НКРЭКУ получила 2,5 тыс. жалоб на несправедливые отключения света.