Украина Сегодня Украину накроют дожди с мокрым снегом

2018-12-29 15:00 276

В субботу, 29 декабря 2018 в Украине пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны ожидаются дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от +1 до +6, ночью от -1 до +3. В северных областях снег, днем от 0 до -6, ночью от 0 до -9.

В центральных регионах днем от 0 до -3, ночью от 0 до -3. На востоке страны ожидается снег, днем температура от -2 до -5, ночью от -2 до -10. На юге дожди с мокрым снегом, температура днем от +2 до +5, ночью от 0 до +3.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем от 0 до -2, ночью от 0 до -2. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.