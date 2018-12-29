Мир Трамп решил припугнуть ряд стран заморозкой финансирования

2018-12-29 11:30 180

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую поддержку трем странам Латинской Америки. Об этом американский лидер написал в Twitter в пятницу, 28 декабря.

По словам Трампа, речь идет о Гондурасе, Гватемале и Сальвадоре. Одна из причин – мигранты, которые направляются из этих стран в США.

"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, но берут наши деньги. Сейчас в Гондурасе формируется новый караван (мигрантов – ред.), и они ничего не делают. Мы будем отсекать всю помощь этим трем странам", – пригрозил Трамп.

Напомним, ранее Трамп заверил, что стена на границе с Мексикой будет красивой и "художественно оформленной". По его мнению, она поможет решить проблему с наркотиками и преступностью.