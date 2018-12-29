Мир Трамп решил припугнуть ряд стран заморозкой финансирования

2018-12-29 11:30 180

 

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую поддержку трем странам Латинской Америки. Об этом американский лидер написал в Twitter в пятницу, 28 декабря.

По словам Трампа, речь идет о Гондурасе, Гватемале и Сальвадоре. Одна из причин – мигранты, которые направляются из этих стран в США.

"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, но берут наши деньги. Сейчас в Гондурасе формируется новый караван (мигрантов – ред.), и они ничего не делают. Мы будем отсекать всю помощь этим трем странам", – пригрозил Трамп.

Напомним, ранее Трамп заверил, что стена на границе с Мексикой будет красивой и "художественно оформленной". По его мнению, она поможет решить проблему с наркотиками и преступностью.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

7-летняя девочка уверена, что Трамп ее обманул по поводу Санта-Клауса

2018-12-26 11:43 663

Дональд Трамп высмеял ребенка за веру в Санта-Клауса

2018-12-26 05:30 717

Трамп заявил, что добивать террористов ИГ в Сирии будет Эрдоган

2018-12-24 10:16 615

Трамп приказал Пентагону вывести семь тысяч американских солдат из Афганистана

2018-12-21 15:46 816

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп решил припугнуть ряд стран заморозкой финансирования

2018-12-29 11:30 180

Россия "поглощает" Беларусь: Медведев создал рабочую группу

2018-12-29 11:00 174

Маск анонсировал открытие в Украине сети станций для сверхбыстрой зарядки Tesla

2018-12-28 21:35 411

фото ТОП научных фактов, которые перевернут ваше представление о мире

2018-12-28 16:31 585
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Трамп решил припугнуть ряд стран заморозкой финансирования 2018-12-29 11:30 180
Россия "поглощает" Беларусь: Медведев создал рабочую группу 2018-12-29 11:00 174
Маск анонсировал открытие в Украине сети станций для сверхбыстрой зарядки Tesla 2018-12-28 21:35 411
фото ТОП научных фактов, которые перевернут ваше представление о мире 2018-12-28 16:31 585

Лента

12:00 Минсоцполитики назвало точное количество украинских трудовых мигрантов
11:30 Трамп решил припугнуть ряд стран заморозкой финансирования
11:00 Россия "поглощает" Беларусь: Медведев создал рабочую группу
10:56 Бродский лечит сына от наркозависимости и просит СМИ его не беспокоить
10:30 Епифаний: Процедура предоставления Томоса начнется 5 января
10:00 "Новогоднее" перемирие вступило в силу на Донбассе
фото 22:12 Наоми Кэмпбелл снялась в пикантной фотосессии и стала лицом NARS
21:35 Маск анонсировал открытие в Украине сети станций для сверхбыстрой зарядки Tesla
20:29 Выяснилось, что секс приносит украинцам меньше радости, чем телевизор, интернет и работа
19:34 Как запекать утку в духовке правильно - простой пошаговый рецепт к Новому году