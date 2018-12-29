Украина В Украине изменили размер и правила уплаты туристического сбора

2018-12-30 15:00 240

Сбор обяжут платить тех, кто остановится на ночевку в частном секторе или на съемной квартире.

Верховная Рада в 2019 году изменила базу начисления туристического сбора и обязала уплачивать его туристов, проживающих в частном секторе. Об этом свидетельствует закон с изменениями в Налоговый кодекс № 9260 из "бюджетного пакета".

Базой начисления сбора станет общее количество суток временного размещения в местах проживания (ночевки). Ранее базой начисления была стоимость проживания.

"Сейчас у всех, примерно, одинаковая ставка от 0,5 до 1% стоимости проживания за ночь с человека (размер ставки утверждают местные советы. – Ред.). Проживание 1 тыс. грн – турсбор 10 грн, проживание 10 тыс. грн – турсбор 100 грн… С января же будет неважно, в отеле какой категории и по какой цене поселится турист", – подчеркнул президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.

Он уточнил, что поскольку большинство средств размещения в Украине относятся к бюджетным и стоимость их не превышает 1 тыс. грн за ночь, то турсбор в 209 грн или 20% стоимости проживания завышен.

"Ставки турсбора более 10% цены проживания нет ни в одном городе мира", – отметил Липтуга.

Помимо этого, закон изменяет ставки турсбора в 2019 году. В частности, для внутренних туристов его ставки не должны превысить 0,5% минимальной заработной платы (МЗП) в сутки, что с 1 января 2019 года составит 20,87 грн, для въездного туризма – до 5% МЗП (208,65 грн). Окончательный размер ставок установят местные советы.

Закон устанавливает, что, помимо проживания в отелях, кемпингах, хостелах и домах отдыха, туристических базах, пансионатах и лагерях отдыха, туристический сбор в 2019 году будет взиматься также с туристов, проживающих в частных жилых домах, пристройках, квартирах, котеджах, комнатах и прочих объектах недвижимости, которые используются для временного проживания или ночевки. При этом заместитель министра финансов Сергей Верланов обращал внимание на отсутствие механизма контроля за перечислением сборов в бюджет, в частности, за проживание в частном жилом фонде.

Напомним, туристический сбор в Украине не уплачивают люди с инвалидностью независимо от группы. Также сбор не нужно платить одному человеку, сопровождающему лицо с инвалидностью І группы.