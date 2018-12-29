Мир В Китае построили светящийся ледяной город

2018-12-30 13:30 249

 

На северо-востоке Китая построили зимний ледяной городок площадью в 30 тысяч квадратных метров.

Над проектом работали сотни мастеров, они вырезали из гигантских ледяных глыб 39 скульптур.

Известно, что официально открытие зимнего парка пройдет уже сегодня, 28 декабря. Но журналистам позволили взглянуть на него немного раньше.

Стоит отметить, что самой высокой в парке является скульптура древнего храма, высота которой составила 21 метр. Там есть драконы, лодки, медведи, а также ледяные горки и лабиринты.

Открытие едва не перенесли из-за слишком теплой погоды. Однако, как только в местности ударили морозы, мастера принялись работать сверхурочно, чтобы успеть к запланированному открытию.

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