Украина В Украине повысили зарплату военным

2018-12-31 22:00 186

С 1 января 2019 года денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины будет повышено. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

Полторак указал, что в 2019 году командир бригады, который ранее получал 17 - 18 тысяч гривен, теперь будет получать почти 26 тысяч гривен, командир батальона вместо 14 тысяч гривен будет получать 19-23 тысяч гривен, а командир роты - 16 тысяч гривен вместо 12 тысяч гривен, которые ему начисляются сейчас.

"Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ВС Украины утвердил, и я вчера подписал приказ, согласно которому мы с 1 января 2019 года повышаем денежное довольствие военнослужащих ВС Украины, в том числе Сухопутных войск", - подчеркнул министр обороны Украины.