Мир Путин готов к диалогу с Трампом

2019-01-01 17:30 246

 

Российский президент поздравил с Новым годом и Рождеством глав почти 40 стран, но лидеры Украины и Грузии в список не попали.

Президент России Владимир Путин в новогоднем послании американскому коллеге Дональду Трампу подтвердил открытость Москвы к диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье, 30 декабря.

"В поздравительном послании Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня", - говорится в сообщении.

Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав почти 40 зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

В то же время, лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко не оказалось в опубликованном на сайте Кремля списке поздравлений.

Напомним, осенью ожидалось две встречи Трампа и Путина - в Париже и Буэнос-Айресе, - но ни одна так и не состоялась. В частности, перед началом саммита G20 в Аргентине Трамп отменил встречу с Путиным из-за конфликта в Керченском проливе.

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