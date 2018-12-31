Украина Е-билет: когда ждать перемен на столичном транспорте

2019-01-01 19:00 183

Внедрение е-билета в Киеве проходит с трудностями, признаются городские власти. Нынешняя задержка объясняется техническим причинам, при этом проект вбухали уже больше полумиллиарда гривен.

Презентация единого электронного билета для оплаты проезда в столичном общественном транспорте состоится после новогодних и рождественских праздников. То есть, продажи соответствующих бесконтактных карт и билетов с QR-кодом начнутся только в январе.

В КГГА отметили, что официальный запуск, который изначально был запланирован на 26 декабря, отсрочили по техническим причинам. Это, к слову, не первый перенос запуска е-билета. Городские власти анонсировали старт автоматизации системы оплаты проезда еще с сентября. Как бы то ни было в январе, новая технология заработает не на полную мощь.

Как пояснил замглавы КГГА Дмитрий Давтян, до 30 октября 2019 года технология будет работать в «тестово-эксплуатационном» режиме.

«За это время завершится полная установка и прошивка валидаторов, все кондукторы смогут пройти обучение, а эксперты должны выявить и устранить недостатки», - сказал чиновник.

Если со скоростным трамваем и метро дела обстоят нормально, поскольку там есть необходимая инфраструктура для е-билета, то на уровне автобусных и троллейбусных линий ситуация сложней. С ноября там достаточно вяло тестируется новая система.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что весь наземный коммунальный транспорт города уже оборудован валидаторами (электронное устройство для считывания проездных документов).

Всего для коммунального перевозчика, предприятия «Киевпасстранс», закупили 5,5 тыс. комплектов. Это эстонская техника, требующая дополнительной прошивки. Смета проекта, со всеми составляющими процесса внедрения, уже перевалила 500 млн гривен.

Сам конкурс на поставку оборудования СМИ называли непрозрачным и дискриминационным, отмечая, что стоимость закупаемых валидаторов завышена в 150% (83,6 тысячи гривен за штуку).

Кроме того, технические характеристики устройств вызывают вопросы. Вместо многофункциональных терминалов, способных принимать, одноразовые билеты, проездные карты, кредитки и купюры, приобрели простейшие комплекты (включают бортовой компьютер, терминал водителя и сам валидатор).

Киевляне, комментируя в социальных сетях действия городских властей, выражали сомнение, что система будет нормально работать без турникетов.

Также они негодовали о том, что оплата будет проводиться за количество поездок, а не за время, проведенное в транспорте. Именно такой подход применяется в странах ЕС, где город поделен на транспортные зоны. Кроме того, горожане задаются вопросом, придется ли оплачивать проезд повторно, если транспорт сломается и придется пересаживаться на другой.

Более того, неизвестно, как и когда е-билет будет внедряться на маршрутных такси, которых по Киеву насчитывается около 4 тыс. единиц. Власти пока не нашли общий язык с частными перевозчиками, которые перевозят от 1,5 млн человек в день. Сам рынок маршруток сегодня де-факто находится в «тени». Теоретически он может генерировать в месяц более 250 млн гривен.

«Запуск е-билета в Киеве вновь откладывается из-за нежелания столичной власти отказываться от коррупционных схем. На самом деле проблем очень много. Изначально говорилось, что все е-билеты будут внедрены на всех видах транспорта, в том числе и на маршрутках. Когда начали разбираться, то выяснилось, что частные перевозчики от этого отказываются, так как им не хотят компенсировать расходы на монтаж устройств. Кличко пытается им продать валидаторы в три раза дороже, чем они реально стоит»,- говорит эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов.

При этом эксперты не исключают, что городские власти могут опять отодвинуть сроки выполнения проекта. Эпопея с внедрением е-билетом длится уже около 2 лет.