Мир Стало известно, как похудеть за неделю на 8 килограмм

2019-01-01 21:00 132

Диетологи посоветовали использовать творожную диету всем, кто хочет похудеть до Нового года.

Указано, что творожные диеты бывают разные, они отличаются как длительностью, так и строгостью потребляемой пищи. При этом питаться им в течение долгого времени нежелательно - это может принести вред здоровью.

Помимо этого, медики составили диету, которая поспособствует избавлению от дополнительных килограммов в течение одной недели. Для этого в день следует соблюдать такие правила: на завтра есть немного овсянки с ягодами и чай, перекусывать яблоками, а в обед съедать 200 граммов творога с чайной ложкой меда, перекусить потом можно кефиром или орехами. На ужин подойдет блюдо на основе творога: запеканка без сахара или сырники в духовке.