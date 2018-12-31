Мир Стало известно, как похудеть за неделю на 8 килограмм

2019-01-01 21:00 132

 

Диетологи посоветовали использовать творожную диету всем, кто хочет похудеть до Нового года.

Указано, что творожные диеты бывают разные, они отличаются как длительностью, так и строгостью потребляемой пищи. При этом питаться им в течение долгого времени нежелательно - это может принести вред здоровью.

Помимо этого, медики составили диету, которая поспособствует избавлению от дополнительных килограммов в течение одной недели. Для этого в день следует соблюдать такие правила: на завтра есть немного овсянки с ягодами и чай, перекусывать яблоками, а в обед съедать 200 граммов творога с чайной ложкой меда, перекусить потом можно кефиром или орехами. На ужин подойдет блюдо на основе творога: запеканка без сахара или сырники в духовке.

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