Мир Оккупанты придумали, как поставлять в Крым пресную воду

2019-01-03 18:00 231

Оккупационные власти Крыма приняли решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемого министра промышленной политики Крыма Андрея Васюта, передает Лига.

"Принято решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Мы будем работать в 2019-м и, скорее всего, закончим в 2020 году. Это существенным образом обеспечит северный Крым водой", – сказал он.

Васюта подчеркнул, что в работе трубопровода планируется задействовать отсеки Северо-Крымского канала.

Переброску воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе крымские власти обсуждали в октябре прошлого года, и пришли к мнению, что это наиболее подходящий вариант для решения проблем Северного Крыма.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Но после оккупации полуострова Россией, поставки воды прекратились.

Ранее первый заместитель постпреда президента Украины в АРК Изет Гданов заявил, что подача воды в Крым возможна только после деоккупации полуострова.