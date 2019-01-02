Мир Оккупанты придумали, как поставлять в Крым пресную воду

2019-01-03 18:00 231

 

Оккупационные власти Крыма приняли решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемого министра промышленной политики Крыма Андрея Васюта, передает Лига.

"Принято решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Мы будем работать в 2019-м и, скорее всего, закончим в 2020 году. Это существенным образом обеспечит северный Крым водой", – сказал он.

Васюта подчеркнул, что в работе трубопровода планируется задействовать отсеки Северо-Крымского канала.

Переброску воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе крымские власти обсуждали в октябре прошлого года, и пришли к мнению, что это наиболее подходящий вариант для решения проблем Северного Крыма.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Но после оккупации полуострова Россией, поставки воды прекратились.

Ранее первый заместитель постпреда президента Украины в АРК Изет Гданов заявил, что подача воды в Крым возможна только после деоккупации полуострова.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине подорожали горячая вода и отопление

2019-01-02 21:30 582

Оккупанты "под елочку" открыли в Крыму трассу "Таврида"

2019-01-02 19:00 594

Кабмин одобрил стратегию информреинтеграции Крыма

2018-12-27 18:00 609

Суд в Крыму отклонил апелляции всех украинских моряков

2018-12-26 16:30 555

Еще новости в разделе "Мир"

Оккупанты придумали, как поставлять в Крым пресную воду

2019-01-03 18:00 231

Налог на посылки из-за границы: сколько теперь будут платить украинцы

2019-01-03 17:00 177

Вышла первая в истории бронированная Tesla Model X - абсолютно пуленепробиваема

2019-01-03 15:16 252

Сестра Кардашян возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых супермоделей мира

2019-01-03 13:14 255
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Оккупанты придумали, как поставлять в Крым пресную воду 2019-01-03 18:00 231
Налог на посылки из-за границы: сколько теперь будут платить украинцы 2019-01-03 17:00 177
Вышла первая в истории бронированная Tesla Model X - абсолютно пуленепробиваема 2019-01-03 15:16 252
Сестра Кардашян возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых супермоделей мира 2019-01-03 13:14 255

Лента

19:30 С 2019 года украинцы будут платить за электричество двум компаниям
18:30 Гройсман уточнил, как в январе и марте пересчитают пенсии
18:00 Оккупанты придумали, как поставлять в Крым пресную воду
17:34 Новинский: власть совершает рейдерский захват руками музейных служащих
17:30 Украинских водителей предупредили об ухудшении погоды накануне Рождества в шести областях
17:00 Налог на посылки из-за границы: сколько теперь будут платить украинцы
16:30 Выходные дни в 2019 году: появился календарь праздников
видео 15:47 Вышел трейлер четвертой части культовой ленты Люди в черном
15:16 Вышла первая в истории бронированная Tesla Model X - абсолютно пуленепробиваема
15:04 С 2019 года украинцы будут платить за электричество двум компаниям