Украина В Украине разрешили обменивать валюту в банкоматах и терминалах

2019-01-04 09:10 153

С января 2019 года в Украине вступило в силу постановление о том, что через банкоматы и терминалы можно обменивать иностранную валюту наличными. Личные данные не нужно будет указывать при обмене до 150 тысяч гривен.

Нацбанк дал банкам и финансовым организациям для внедрения новых требований шестимесячный срок.

"Национальный банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.

После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства, физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств", - говорилось в сообщении НБУ.

Таким образом, отныне обменять гривны на доллары, евро или другую валюту можно в банкоматах и терминалах. Пользователь имеет право в течение 15 минут осуществить обратную операцию, то есть обменять валюту обратно. Если сумма обмена превышает 150 тысяч гривен, придется заполнить личные данные. До этого соответствующие операции разрешено было проводить только с наличными.

Виктория ГОРОВАЯ.