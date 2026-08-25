Після оголошення економічних санкцій іранська валюта впала до історичного мінімуму

Курс іранського ріалу впав до історичного мінімуму перед обіцяним США "економічним днем Д". Про це повідомляє Bloomberg.
Зранку іранська валюта на "чорному ринку" впала до 2,04 млн ріалів за долар США. В кінці грудня, коли в Ірані почалися протести, за долар давали близько 1,45 млн ріалів – на той момент курс опустився вже на 60% після 12-денної війни з Ізраїлем у червні 2025 року.
Голова Центрального банку Абдольнасер Хемматі, який минулого тижня визнав, що експорт сирої нафти з Ірану "практично зупинився", у понеділок спробував заспокоїти ринок.
"У нас немає проблем із забезпеченням іноземної валюти", – заявив він і запевнив, що банк накопичив резерви "в різних місцях" в очікуванні війни.
Як відомо, падіння іранського ріалу до історичного мінімуму стало однією з головних причин масових протестів наприкінці 2025 – на початку 2026 років, які завершилися їх силовим придушенням та масовими вбивствами.
Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент попередив про суворі економічні санкції для Ірану. Посадовець назвав їх "економічним днем Д", провівши аналогію із висадкою союзників у Нормандії у червні 1944 року.