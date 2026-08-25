Економіка Після оголошення економічних санкцій іранська валюта впала до історичного мінімуму

2026-08-25 10:36

Курс іранського ріалу впав до історичного мінімуму перед обіцяним США "економічним днем ​​Д". Про це повідомляє Bloomberg.

Зранку іранська валюта на "чорному ринку" впала до 2,04 млн ріалів за долар США. В кінці грудня, коли в Ірані почалися протести, за долар давали близько 1,45 млн ріалів – на той момент курс опустився вже на 60% після 12-денної війни з Ізраїлем у червні 2025 року.

Голова Центрального банку Абдольнасер Хемматі, який минулого тижня визнав, що експорт сирої нафти з Ірану "практично зупинився", у понеділок спробував заспокоїти ринок.

"У нас немає проблем із забезпеченням іноземної валюти", – заявив він і запевнив, що банк накопичив резерви "в різних місцях" в очікуванні війни.

Як відомо, падіння іранського ріалу до історичного мінімуму стало однією з головних причин масових протестів наприкінці 2025 – на початку 2026 років, які завершилися їх силовим придушенням та масовими вбивствами.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент попередив про суворі економічні санкції для Ірану. Посадовець назвав їх "економічним днем ​​Д", провівши аналогію із висадкою союзників у Нормандії у червні 1944 року.