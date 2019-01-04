Украина Новые правила поступления в вузы - что и как изменилось в 2019 году

2019-01-04 12:43 102

В 2019 году в Украине изменились условия поступления в высшие учебные заведения. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте Министерства образования.

Теперь абитуриенты смогут подавать сертификаты ВНО 2017 - 2019 годов по всем предметам, кроме иностранных языков, по ним будут действовать только оценки, полученные в 2018 и 2019 году.

Минобразования снова внедряет условие отработки 3 лет в селе для поступающих по профилям "Образование / Педагогика" и "Здравоохранение".

Для удобства поступающих перенесен срок проведения творческих конкурсов. В Минобразования полагают, если такие экзамены будут проводиться с 1 по 10 июля, то есть до начала приема документов, абитуриенты смогут сдавать их сразу в нескольких вузах.

Повышено минимальное количество баллов (от 130-ти) для поступления на специальности: "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Международное право", "Фармация, промышленная фармация».

Кроме того, увеличено количество льготных мест на поступление для участников боевых действий.

Виктория ГОРОВАЯ.