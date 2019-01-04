Украина Как соблюдается новогоднее перемирие в зоне ООС на Донбассе

2019-01-04 11:42 153

За минувшие сутки сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Как сообщили в штабе ООС, случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

Опорные пункты украинских войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении.

В течение текущих суток враг огонь не открывал, отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, накануне сепаратисты заявили о захвате в плен украинского военного, продемонстрировав в видеозаявлении его автомат.

Позже в ВСУ заявили об исчезновении военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (128 ОГШБр) в ночь на 29 декабря 2018 года на Донбассе. Его поиски не принесли результата.



