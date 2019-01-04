Мир Tesla снижает цены на все свои электромобили - минус 2 тысячи долларов

2019-01-04 15:46 186

Tesla объявила о снижении цен на все свои модели автомобилей на 2000 долларов, говорится в отчете компании.

Компания объяснила необходимость этого шага сокращением федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей. После оглашения этого решения акции компании упали на 10%. К закрытию торгов стоимость акций выровнялась до 6,8%.

Ранее Tesla сообщила о рекордном производстве по итогам 2018 года. По ее данным, в конце прошлого года было собрано самое большое число автомобилей в истории компании. За прошедший квартал Tesla выпустила 86,55 тысячи машин.

Напомним, ранее Украину включили в список стран, куда можно заказать доставку Tesla. Также в нашей стране в текущем году появится сеть заправок для быстрой зарядки электрокаров Tesla.

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