Tesla снижает цены на все свои электромобили - минус 2 тысячи долларов

Tesla объявила о снижении цен на все свои модели автомобилей на 2000 долларов, говорится в отчете компании.
Компания объяснила необходимость этого шага сокращением федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей. После оглашения этого решения акции компании упали на 10%. К закрытию торгов стоимость акций выровнялась до 6,8%.
Ранее Tesla сообщила о рекордном производстве по итогам 2018 года. По ее данным, в конце прошлого года было собрано самое большое число автомобилей в истории компании. За прошедший квартал Tesla выпустила 86,55 тысячи машин.
Напомним, ранее Украину включили в список стран, куда можно заказать доставку Tesla. Также в нашей стране в текущем году появится сеть заправок для быстрой зарядки электрокаров Tesla.