Мир Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в США

2019-01-05 10:30 258

 

Американский лидер подчеркнул, что может использовать чрезвычайные полномочия для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране и "очень быстро" построить стену на границе с Мексикой. Об этом в пятницу, 4 января, сообщило агентство Reuters.

Американский лидер отметил, что для этого ему не понадобится одобрение Конгресса. При этом он не исключил, что с верхней палатой парламента удастся договориться.

Ранее Трамп выразил надежду на то, что бюджетный кризис удастся разрешить в ближайшие дни, однако тут же подтвердил готовность к тому, что приостановка работы ряда федеральных ведомств продлится долгое время.

Напомним, с 22 декабря работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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