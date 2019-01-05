Украина Супрун рассказала украинцам, как полезно для здоровья учить иностранный язык

2019-01-05 11:00 225

 

В список новогодних резолюций стоит непременно добавить несколько пунктов для собственного саморазвития.

Изучение и совершенствование иностранного языка - стоит того, чтобы уже с начала года запланировать для этого время. Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, прежде всего, языки помогают улучшить наши когнитивные навыки, проще говоря – позволяют нам более эффективно думать, принимать решения и в целом улучшают работу мозга.

"Владение иностранным языком улучшает функциональность мозга. Мы учиться распознавать новые знаки, понимать и обсуждать новые значения и общаться в различных языковых системах. Эти упражнения тренируют мозг быстро принимать решения. Люди, которые говорят более чем на двух языках, могут снизить риск появления проблем с памятью. Чем больше языков вы знаете, тем меньше риски возникновения таких проблем. Более того, знание второго иностранного языка замедляет дегенеративные процессы в мозге для людей с болезнью Альцгеймера".

Она отметила, что двуязычие влияет на изменения мозга. Люди, которые общаются на двух языках, обладают большим количеством серого вещества в областях мозга, ответственных за внимание, концентрацию и память. Знание второго языка учит мозг лучше переключаться на другие задачи. Как человек "переключается" между двумя языковыми системами, так же этот навык переходит на другие виды задач. По словам Супрун, большинство авторитетных ресурсов публикуют информацию на английском языке, потому что это язык современной науки. Поэтому хороший челлендж на 2019 год для тех, кто еще не владеет английским – работать над знанием иностранного языка.

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