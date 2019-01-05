Украина Отдыхающие на горе Ай-Петри оказались заблокированы сходами лавин

2019-01-05 13:30 162

На горе Ай-Петри, в оккупированном Крыму, сошло шесть лавин. В опасной зоне оказалась группа туристов, которые не могут выбраться самостоятельно.

Транспорт на дороге оказался заблокирован, сообщают Факты.

При этом очевидцы утверждают, что спасательные службы не отвечают на звонки. Люди уже несколько часов заблокированы на дороге.

В Facebook в группе «Любимая Ялта» пишут, что транспорт сам выбраться не может, ждут тяжёлую технику и шнекороторы для пробивки к застрявшим людям. Лавины накрыли много транспорта.

По словам очевидцев, верхний выезд заблокирован лавиной, ее расчищают люди своими силами.