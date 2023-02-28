ВОЙНА В Украине видео В роССийском Туапсе ночью горела нефтебаза. В сети пишут об атаке беспилотников

2023-02-28 16:30

В России в городе Туапсе этой ночью произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Местные жители жаловались на взрывы, а в сети заявили об "атаке украинских беспилотников".

Об этом сообщает "Медуза".

Как пишет издание, ссылаясь на российские Telegram-каналы, пожар на нефтебазе начался около двух часов ночи. При этом местные жители слышали, как на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд произошли два взрыва.

Паблики утверждают, что территорию нефтебазы якобы "атаковали два неустановленных летательных аппарата". При этом российские пропагандисты традиционно подхватили эту тему и уже утверждают, что "БПЛА были украинскими".

В частности, российские Телеграмм-каналы Baza и Shot заявляют, что нефтебазу "атаковали беспилотники, начиненные взрывчаткой", упавшие в 100 метрах от нефтехранилища.

Известно, что в результате пожара повреждения получила бойлерная, а рядом со зданием обнаружили два воронки глубиной в полтора метра.

Интересно также то, что в 30 метрах от места взрывов расположена казарма с военными Минобороны РФ, как об этом пишут в сети.

Между тем местные власти традиционно успокаивают россиян и утверждают, что "причин для беспокойства нет". В частности, спасатели сообщили, что якобы им удалось "быстро потушить пожар" и огонь "не задел нефтяных резервуаров, да и разлива нефтепродуктов не произошло".

Власти Туапсе, как принято у россиян, закрыли местным жителям рот, призвав "не распространять фейковую информацию", поскольку за это "предусмотрена ответственность".

Напомним, вчера вечером в российском Белгороде три беспилотника рухнули на жилые кварталы.

Добавим, как рассказал ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов, не все пожары и взрывы в России случайно, поскольку некоторые из них произошли при содействии самих россиян.