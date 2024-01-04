Мир видео В москве горела подстанция: в 3 районах дома без света и тепла при 27° мороза

2024-01-04 17:37

 

В Москве из-за пожара на подстанции десятки домов остались без электроснабжения и отопления.

Источник: пропагандистское агентство РИА Новости, телеграм-каналы Baza и Mash

Детали: Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ, возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.

Позже агентство со ссылкой на власти Москвы сообщило, что "большая часть домов переведена на резервную схему после пожара на подстанции в Москве, порядка 40 домов будут переключены в ближайшие полтора-два часа".

Как пишет Baza, в результате пожара на подстанции на Высоковольтном проезде в Москве более 20 многоэтажных домов в нескольких районах города (Отрадное, Бибирево, а также Северное и Южное Медведково) остались без света и отопления.

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