Украина Сутки на Донбассе: четыре обстрела, потерь нет

2019-01-06 13:00 246

 

В украинской разведке утверждают, что 5 января один боец сепаратистов был уничтожен и один ранен.

За прошедшие сутки, 5 января, сепаратситы на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружение не зафиксировано, говорится в сводке пресс-центре Объединенных сил.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское, Водяное на Мариупольском направлении.

"В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли огневые средства", - подчеркнули в штабе.

Потерь среди украинских военных нет.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в отчете.

По данным разведки, 5 января один боевик был уничтожен и один ранен.

Напомним, что на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск в субботу, 5 января, в ожидании перехода на подконтрольную Украине территорию умерли 2 человека.

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