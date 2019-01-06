Мир Протесты в Париже: демонстранты швыряли файера, а полиция применила слезоточивый газ

2019-01-06 13:30 222

В субботу, 5 января, в Париже сотни протестующих вышли на восьмую акцию "желтых жилетов", однако мирный протест снова перерос в массовые беспорядки, пишет Reuters.

Утром несколько тысяч демонстрантов прошлись от Елисейских полей через центр Парижа. Отмечается, что они пели гимн Марсельеза и размахивали транспарантами с надписями "В отставку Макрона", "Отмените привилегии для элиты".

Однако мирная акция во второй половине дня превратилась в массовые беспорядки. В частности, участники протеста швыряли файера в полицейских, перекрывших мост через реку Сену, и подожгли мусорные баки на бульваре Сен-Жермен.

В свою очередь, полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов", которые собирались пересечь мост через Сену.

Известно, что в ходе противостояния полиции и демонстрантов был подожжен речной ресторан. Кроме того, пострадал один полицейский - на него упал велосипед, брошенный с улицы над берегом реки.

Ранее, в субботу, 29 декабря, во время седьмой акции "желтых жилетов" демонстранты призывали к отставке президента Франции Эммануэля Макрона.