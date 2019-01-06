Украина "Таблетки перед застольем": Супрун развенчала очередной миф

2019-01-06 11:30 231

Любители "помогать" желудку переварить пищу с помощью ферментных препаратов должны учитывать, что несколько таблеток до тяжелого застолья не спасут от последствий переедания. Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала в своем Facebook в субботу, 5 января.

По ее словам, универсальный совет в этом случае – есть меньше и не полагаться на силу таблеток. "Природные ферменты помогают расщеплять пищу, чтобы мы могли впитывать питательные вещества. Ротовая полость, желудок и тонкий кишечник производят некоторые ферменты. Впрочем, большинство образует поджелудочная железа. Основные: амилаза для расщепления углеводов, протеаза – белков и липаза – жиров. Есть болезни, из-за которых эти ферменты не образуются как следует. В этом случае и необходимые ферментные препараты", – объяснила Супрун.

Глава Минздрава отметила, что эти лекарства разработаны и изучены прежде всего для пациентов с экзокринной поджелудочной недостаточностью, муковисцидозом (наследственная болезнь), раком поджелудочной железы или после оперативных вмешательств на желудке. Им необходимы такие препараты, которые в разных пропорциях содержат важные ферменты.



Ферментные препараты используют для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, а не просто принимают, чтобы можно было больше съесть. Нет достаточных доказательств эффективности и безопасности таких препаратов при переедании, нарушении диеты или изжоге.



Супрун призвала перед приемом любых ферментных препаратов обязательно консультироваться с врачом. "Просто самостоятельно принимать и пить сколько хочется таблеток – не стоит. А чтобы пережить праздники без проблем с пищеварением и боли в желудке – не переедайте", – подчеркнула она.