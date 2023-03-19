ВОЙНА В Украине Маляр развенчала фейки о мобилизации женщин и повестках в "Дії"

2023-03-19 10:47

 

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр раскрыла основные фейки кремлевской пропаганды о мобилизации женщин и отправке повесток в приложение "Дія", передает УНН со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины в Telegram.

Детали

Анна Маляр прояснила ситуацию относительно информации о выдаче повесток женщинам, сказав, что женщин не мобилизуют без их согласия.

"У нас не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков. И не направляют без их согласия на передний край. Если военнообязанная женщина получает повестку - это для уточнения данных. Потому что они, согласно закону, должны это делать каждые 5 лет", - пояснила Маляр

Также Анна Маляр развенчала фейк о выдаче повесток через приложение "Дія", отметив, что сейчас повестки через это приложение не выдают.

"Сейчас повестки через "Дію" не выдают. И вопрос этот не прорабатывается", - отметила заместитель Министра обороны Украины.

Дополнение

Анна Маляр также прокомментировала российский нарратив, "что мобилизованных сразу без подготовки отправляют в Бахмут".

"На самом деле, мобилизованных, которые не проходили военной службы, направляют в учебные центры. Из-за масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения", - сказала она.

Также Маляр добавила: "Кроме того, надо знать, что мобилизованных направляют на разные направления, а не только на Восток. Есть немало тыловых воинских частей в разных регионах Украины, задача которых приближать нашу Победу".

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