Украина Порошенко обещает украинцам религиозную свободу

2019-01-07 17:00 264

Президент считает, что передача Томоса ПЦУ сохранится в истории Украины в одном ряду с провозглашением независимости государства.

Президент Петр Порошенко гарантирует, что Украина будет уважать религиозный выбор всех граждан.



"Я как президент гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор и свободу вероисповедания каждого гражданина", - заявил Порошенко в обращении после передачи митрополиту Епифанию томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.



Президент подчеркнул, что передача томоса ПЦУ сохранится в истории Украины "в одном ряду с Владимировым крещением и с провозглашением независимости".



"Томос для нас - это фактически еще один акт провозглашения независимости Украины. Он завершит утверждения самостоятельности украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью", - добавил президент.



По его словам, для украинцев собственная церковь - "это гарантия нашей духовной свободы, залог общественного согласия".



Напомним, что в турецком Стамбуле, 6 января, в воскресенье, Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.



Процедура предоставления Томоса началась в субботу, 5 января, с совместного молебна Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле. После чего Вселенский патриарх официально подписал Томос для Православной церкви Украины.



15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.