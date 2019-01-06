Украина Война в Керченском проливе: Россияне стреляли из пушки, выпустив 1200 снарядов

2019-01-07 18:00 348

 

В ходе акта агрессии в Керченском проливе в конце ноября российские пограничники обстреляли украинские суда из крупнокалиберной пушки, израсходовав около 1200 снарядов.

Об этом в эфире "Эха Москвы" сообщил адвокат Илья Новиков, ссылаясь на данные своего подзащитного Романа Мокряка - одного из военнопленных украинских моряков.

"Российская сторона пытается подавать ситуацию так, что "мы видели, что они нарушают границу, мы были обязаны это пресечь". ... Россияне не отрицают, что они понимают, кто (был - ред.) перед ними - военные корабли ВМФ, под соответствуующими флагами, на которых находятся военные моряки, которые носят форму и имеют оружие", - отметил Новиков.

"Это "обязаны пресечь" вылилось в стрельбу из крупнокалиберной пушки (по украинским судам - ред.). По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка - было израсходовано порядка 1200 снарядов. ... Они (моряки - ред.) чудом не погибли", - добавил адвокат.

Новиков отметил, что огонь вел российский пограничный корабль "Изумруд".

Чтобы избежать обстрела, украинские корабли начали расходиться в море, и за "Бердянском" пошел один из пограничных кораблей РФ.

"По ним, по словам Мокряка, попали по меньшей мере 4 раза. Это попадания, которые зафиксировал экипаж. Возможно, будет проведена экспертиза и будет установлено, что их было больше", - сообщил Новиков.

Из этих четырех попаданий, по словам адвоката, два - были опасными. В результате одного из них и получили ранения трое членов экипажа от осколков брони катера, которая была пробита снарядом.

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