Мир Ученые определили причину обжорства

2019-01-07 20:30 171

Медики выяснили, что пища, которая человеку приходится по вкусу, не дает почувствовать насыщение и вовремя остановиться.

Так, немецкие ученые из Института исследования метаболизма имени Макса Планка провели эксперимент, в ходе которого 12 добровольцев разделили на две группы. В частности, первая группа получала сладкий молочный коктейль, а вторая - безвкусную смесь.

Согласно наблюдению медиков, одна группа пила напиток с удовольствием, однако в то же время не чувствовала насыщения, другая группа же насытилась парой стаканов.

Затем эксперты с помощью аппарата позитронно-эмиссионной томографии фиксировали выбросы дофамина - гормона, отвечающего за чувство удовлетворения.

Выяснилось, что дофамин во время одного приема пищи выбрасывается дважды: когда мы пережевываем еду и когда она начинает перевариваться в желудке. Но, если блюдо человеку нравится, то первый выброс гормона подавляет второй, а это приводит к увеличению интервала между двумя фазами, что в свою очередь "затормаживает" чувство насыщения. В результате человек переедает.

"Человек продолжает есть до тех пор, пока не будет выработано достаточное количество дофамина", - объяснил автор исследования Хейко Бакес.

Ученые утверждают, что этот двойной механизм выработки дофамина приводит к перееданию и, как следствие, к ожирению.