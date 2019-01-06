Мир Ученые определили причину обжорства

2019-01-07 20:30 171

 

Медики выяснили, что пища, которая человеку приходится по вкусу, не дает почувствовать насыщение и вовремя остановиться.

Так, немецкие ученые из Института исследования метаболизма имени Макса Планка провели эксперимент, в ходе которого 12 добровольцев разделили на две группы. В частности, первая группа получала сладкий молочный коктейль, а вторая - безвкусную смесь.

Согласно наблюдению медиков, одна группа пила напиток с удовольствием, однако в то же время не чувствовала насыщения, другая группа же насытилась парой стаканов.

Затем эксперты с помощью аппарата позитронно-эмиссионной томографии фиксировали выбросы дофамина - гормона, отвечающего за чувство удовлетворения.

Выяснилось, что дофамин во время одного приема пищи выбрасывается дважды: когда мы пережевываем еду и когда она начинает перевариваться в желудке. Но, если блюдо человеку нравится, то первый выброс гормона подавляет второй, а это приводит к увеличению интервала между двумя фазами, что в свою очередь "затормаживает" чувство насыщения. В результате человек переедает.

"Человек продолжает есть до тех пор, пока не будет выработано достаточное количество дофамина", - объяснил автор исследования Хейко Бакес.

Ученые утверждают, что этот двойной механизм выработки дофамина приводит к перееданию и, как следствие, к ожирению.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ученые рассказали, как защитить сердце гипертоников

2019-01-03 20:30 675

В каком возрасте и почему запускается механизм старения человека - ученые нашли ответ

2019-01-02 09:41 2220

Ученые обнаружили неожиданное опасное свойство риса

2018-12-09 13:30 1689

Американские ученые назвали самую эффективную для похудения диету

2018-12-06 21:00 1278

Еще новости в разделе "Мир"

Ученые определили причину обжорства

2019-01-07 20:30 171

Трамп хочет новой встречи с Ким Чен Ыном: первые подробности

2019-01-07 19:30 168

Макрон ответил на новые протесты "желтых жилетов"

2019-01-07 18:30 234

фото Зачем США объявили охоту на корейских пасторов

2019-01-07 12:15 318
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Ученые определили причину обжорства 2019-01-07 20:30 171
Трамп хочет новой встречи с Ким Чен Ыном: первые подробности 2019-01-07 19:30 168
Макрон ответил на новые протесты "желтых жилетов" 2019-01-07 18:30 234
фото Зачем США объявили охоту на корейских пасторов 2019-01-07 12:15 318

Лента

21:30 Украинцы смогут обменять валюту прямо в банкомате: как работает новая система
21:00 Порошенко резко раскритиковал заявление России о подкупе Варфоломея
20:30 Ученые определили причину обжорства
20:00 Варфоломей поздравил украинцев с получением Томоса
19:30 Трамп хочет новой встречи с Ким Чен Ыном: первые подробности
19:00 После окончания военного положения в Украину не пустили более 700 россиян
18:30 Макрон ответил на новые протесты "желтых жилетов"
18:00 Война в Керченском проливе: Россияне стреляли из пушки, выпустив 1200 снарядов
17:30 Осторожно, мошенники! ПриватБанк предупредил украинцев о новой афере
17:00 Порошенко обещает украинцам религиозную свободу