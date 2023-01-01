ВОЙНА В Украине В Украине определились с тарифами на воду с 1 января: решение изменили

2023-01-01 09:00

 

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила постановление о повышении тарифов на водоснабжение, принятое ранее.

Соответствующее решение было одобрено на заседании регулятора 30 декабря.

"При оформлении решения по указанному вопросу выяснилось, что в связи с большим количеством замечаний и предложений к проекту решений, длительного их обсуждения, начала воздушной тревоги, решения, которые были предложены для голосования, члены комиссии поняли по-разному и, соответственно, голосовали за разные проекты.

Кроме этого, предложенное решение существенно отличается от проекта, обнародованного на сайте, поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры этих тарифов", - отметил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод Комиссия отправила на доработку.

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