ВОЙНА В Украине В Украине определили новый размер минимальной пенсии

2023-03-28 19:28

 

Конституционный Суд определил минимально допустимый размер пенсии в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, такое решение Конституционный Суд принял 22 марта 2023 года по делу по конституционной жалобе Лазуренко Игоря Александровича. Так, суд защитил гарантированность пенсии, являющейся основным источником существования, признав неконституционными предписания абзацев четвертого, пятого части второй статьи 70 Закона № 1404 "Об исполнительном производстве", абзацев третьего, четвертого части второй статьи 50 Закона № 1058 "Об общеобязательное государственное пенсионное страхование".

Исходя из решения, в случае наличия долгов у пенсионера по его пенсионным выплатам, если они являются единственным источником дохода, не могут взимать суммы, через которые размер выплат будет ниже прожиточного минимума. То есть на данный момент это 2093 гривен.

Напомним, Проиндексировали всего на 4%: почему некоторым украинцам прибавили к пенсии всего лишь 100 гривен

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