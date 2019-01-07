Украина Томос уже доставили в Украину - сегодня его разместят в Софии Киевской

2019-01-07 09:11 222

Сегодня Томос разместят в Софии Киевской, где 15 декабря объединительным собором была учреждена единая поместная церковь Украины.

Известно, что церковный документ уже прибыл в Украину. В Киеве вчера поздно вечером приземлился самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины.

Как сообщил Прямой канал, кортеж с Томосом уже направляется в Софию Киевскую.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.