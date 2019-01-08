Украина Газовщиков обязали бесплатно ставить газовые счетчики. Без ограничений

2019-01-08 17:30 249

Украинцам должны бесплатно устанавливать газовые счетчики без каких-либо ограничений или условий. Об этом говорится в правовой позиции Большой палаты Верховного суда при рассмотрении дела №214/2435/17. Оно касалось спора жителя многоквартирного дома с ПАО "Криворожгаз".

"Из содержания статьи 6 закона №3533-VI усматривается обязанность установления соответствующими субъектами хозяйствования — газораспределительными организациями, счетчиков для такой категории потребителей природного газа, как население, в виде приборов учета природного газа, позволяющих определять объемы потребления газа каждым отдельным потребителем. При этом такие потребители не обязаны находить источники финансирования указанных приборов и работ, поскольку соответствующее финансирование уже заложено в тариф на оплату потребленного газа", — говорится в заключение БП-ВС.

Логичное заключение: если человек платить по тарифу, вбирающем стоимость всей услуги (включая измерение потребления), то он не должен платить дважды. За всю услугу в целом, и за установку счетчика в частности.

"Криворожгаз", в соответствии со статьей 6 Закона №3533-VI обязан за свой счет в срок до 1 января 2018 произвести установку в квартирах индивидуальных газовых счетчиков бытовым потребителям-истцам", — подчеркивается в постановлении.

Газовщики просрочили установку еще во время рассмотрения дела в суде, так что должны будут поставить людям приборы в ближайшее время. Вне зависимости от использования газа.

"Согласно буквальной трактовке закона, люди имею право на бесплатную установку счетчика только, если газ используется для бытовых нужд. В остальных случаях нужно платить. БП-ВС дала более полную, и более адекватную трактовку закона, с учетом всех его положений. Хорошо, что в пользу потребителей. Ведь на практике с них требуют деньги намного чаще. То говорят, что нет счетчиков, то что нет денег на их покупку. А люди — платили, хотя не должны были. Хотя это вообще не их проблема, и должно быть заботой газового предприятия. Счетчики очень нужны в жилье, где много прописанных потребителей. Кто за ними не бегает — жильцы квартир с 1-2 зарегистрированными. Платят среднюю плату за двоих, а живут впятером. Очень выгодно", — прокомментировал UBR.ua ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.