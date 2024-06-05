Жизнь До 400 гривен: кому из украинцев придется платить за счетчики воды

2024-06-05 18:26

Украинцам рассказали, нужно ли платить за поверку счетчиков воды.

Об этом пишет издание "На пенсии".

Так, проверка счетчиков горячей и холодной воды является обязательной процедурой, которую следует проводить раз в четыре года. Это предусмотрено законом Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

При этом специалист при проведении проверки счетчика устанавливает точность измерения прибором и возможность его дальнейшей эксплуатации. Следовательно, при обнаружении неточностей егго ремонтируют или меняют.

Для того, чтобы провести поверку бытовому потребителю нужно обратиться в специальные службы в установленные сроки. Однако, следует учитывать, что данная услуга является платной.

В частности, нужно заплатить:

372 гривен – мастер водоканала снимет счетчик, установит на время проверки переходник, давая возможность пользоваться водой. После проверки мастер установит счетчик и опломбирует его;

396 гривен – придется заплатить, если счетчик надо менять на новый;

237 гривен – демонтаж и монтаж счетчика, если потребитель захочет отдать прибор на проверку не в водоканал, а другому предприятию;

111 гривен – распломбирование и опломбирование прибора, при этом потребитель должен снять счетчик и выбрать предприятие, которое проведет проверку.

Обратите внимание, что если не произвести проверку счетчика, водоканал не будет принимать его показания. То есть, первые три месяца платить придется по средним показаниям за предыдущие месяцы, а дальше по нормам водопотребления, установленным в Украине.