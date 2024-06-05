До 400 гривен: кому из украинцев придется платить за счетчики воды

Украинцам рассказали, нужно ли платить за поверку счетчиков воды.
Об этом пишет издание "На пенсии".
Так, проверка счетчиков горячей и холодной воды является обязательной процедурой, которую следует проводить раз в четыре года. Это предусмотрено законом Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".
При этом специалист при проведении проверки счетчика устанавливает точность измерения прибором и возможность его дальнейшей эксплуатации. Следовательно, при обнаружении неточностей егго ремонтируют или меняют.
Для того, чтобы провести поверку бытовому потребителю нужно обратиться в специальные службы в установленные сроки. Однако, следует учитывать, что данная услуга является платной.
В частности, нужно заплатить:
Обратите внимание, что если не произвести проверку счетчика, водоканал не будет принимать его показания. То есть, первые три месяца платить придется по средним показаниям за предыдущие месяцы, а дальше по нормам водопотребления, установленным в Украине.