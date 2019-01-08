Украина В Кабмине назвали причину низких пенсий украинцев

2019-01-08 21:30 456

Главной причиной низких пенсий являются зарплаты в конвертах, а не демографический кризис, заверяют в правительстве.

Главной причиной низких пенсий в Украине является теневой сектор экономики, заявляют в Министерстве социальной политики.

"Эту проблему часто пытаются выдать за демографическую, хотя это является абсолютной неправдой. Именно теневой сектор экономики с незадекларированным трудом и зарплатами в конвертах является главной проблемой низких пенсий", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве добавили, что теневой сектор экономики является существенным вызовом для пенсионной системы страны и имеет прямое отрицательное влияние на ее работу, и этот вызов "невозможно преодолеть без участия всего общества".

Как сообщалось, с 1 января в Украине повысили пенсии военнослужащим и лицам, достигшим 65-летнего возраста, которые имеют большой трудовой стаж.

Ранее в Кабмине заявляли, что с 2019 года индексация пенсий будет проходить в автоматическом режиме.

Отметим, по официальным данным в прошлом году уровень теневой экономики снизился с 40% до 32%.