Украина КАРТА Как соблюдается новогоднее перемирие а зоне ООС на Донбассе

2019-01-09 11:14 165

За минувшие сутки сепаратисты один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, украинские военные не пострадали.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, сепаратисты совершили обстрелы опорных пунктов украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на луганском направлении.

В ответ на провокации противника подразделения ООС применяли дежурные огневые средства.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - отметили в штабе ООС.

Также сообщается, что несмотря на ухудшение погодных условий украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.