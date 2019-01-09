Украина Украина и Польша совместно разработают новую систему ПВО

2019-01-09 19:00 192

 

Польская компания WB Electronics и украинский «Укроборонпром» планируют совместно разработать новую ракетную систему противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Defence Blog.

Большинство элементов, необходимых для ПВО, уже создали.

Как отметил представитель польской компании Роман Мушал, в основе проекта используют украинские управляемые ракеты средней дальности Р-27. При этом большинство необходимых элементов уже создано, а именно двигатель и самонаводящиеся головки. Также готово и топливо.

Для того чтобы развернуть производство таких ПВО в Польше необходимо три года.

Новую установку противовоздушной обороны будут использовать для защиты важных зданий и объектов, а также сухопутных войск от всех типов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемого оружия, ракет класса «земля-воздух», противокорабельных ракет и крупнокалиберных ракет.

Дальность действия новой ПВО составит до 30 км для ракеты с инфракрасным наведением, 25 км для ракеты с радиолокационным наведением и около 110 км для пассивной радиолокационной версии. Система будет оснащена установкой вертикального пуска. Также ее установят на польском грузовике Jelcz 662D.

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