Как отличить простуду от гриппа: важная информация, которая может спасти жизнь

Чувствуете, что начинаете заболевать простудой или гриппом и не уверены, как остановить болезнь. Прежде всего, стоит обратить внимание на симптомы.
И.о. главы министерства здравоохранения на своей странице в Facebook объяснила, как как распознать симптомы простуды и гриппа.
1. Начало болезни
Обычная простуда начинается постепенно. Вы можете чувствовать слабость или невысокую температуру в течение нескольких дней.
Симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с высокой температурой, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. Обычно вы четко можете определить, когда началась болезнь.
2. Температура
Температура может подниматься, обычно остается на уровне 37-37,5 градусов.
Для гриппа характерна высокая температура — от 38 градусов и выше. Этот симптом проявляется уже с самого начала болезни.
3. Проявления интоксикации
Во время простуды чаще всего возникает ощущение слабости и “разбитости”.
Ломота, озноб, головная и мышечная боль сопровождают грипп с самого начала болезни.
4. Насморк
Почти всегда сопровождает простуду, с этого может начинаться болезнь.
Не характерен для гриппа симптом, хотя может возникнуть на 2-3 день болезни.
5. Кашель
Для простуды не очень выражен, может возникнуть наряду с болью в горле.
Характерный для гриппа признак. В этом случае кашель может вызвать боль в грудине.
6. Боль в горле
Для простуды очень характерный симптом, который имеет четко выраженный характер.
Для гриппа не характерен, может появиться на 3-4 день болезни.
7. Дискомфорт в глазах
Во время простуды возникает не часто. Зато может быть ощущение “песка” в глазах, что характерно для аденовирусной инфекции.
Слезотечение, покраснение глаз и светобоязнь — характерны именно для гриппа.
8. Одышка, ощущение нехватки воздуха
Во время простуды может ощущаться облегченно как невозможность полноценно дышать, но, прежде всего, из-за заложенности носа.
Такой симптом во время гриппа связан с дыхательной недостаточностью. Если чувствуете его — нужно обязательно обратиться к врачу.