Украина На Украину надвигается магнитная буря

2019-01-09 21:00 54

 

Астрономы прогнозируют 16 января магнитные возбуждения близкие к магнитной бури первого уровня G1. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

"16 января будут фиксироваться магнитные возбуждения близкие к магнитной бури первого уровня G1", - говорится в сообщении. Согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах ( до 60 градусов), на начало миграций животных.

По данным специалистов, наибольшие магнитные бури 2018 было зарегистрировано прошлой весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

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