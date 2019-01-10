Украина КАРТА Новогоднее перемирие на Донбассе: Сепаратисты дважды открывали огонь

2019-01-10 09:40 171

Сутки в зоне ООС на Донбассе прошли достаточно спокойно. Сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня. Раненых в рядах ВСУ нет.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новомихайловка на донецком направлении и вблизи населенного пункта Лебединский на мариупольском направлении.

Также по данным штаба, в течение текущих суток противник огонь не открывал.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - добавили в пресс-центре штаба ООС.