Украина КАРТА Новогоднее перемирие на Донбассе: Сепаратисты дважды открывали огонь

2019-01-10 09:40 171

Сутки в зоне ООС на Донбассе прошли достаточно спокойно. Сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня. Раненых в рядах ВСУ нет.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новомихайловка на донецком направлении и вблизи населенного пункта Лебединский на мариупольском направлении.

Также по данным штаба, в течение текущих суток противник огонь не открывал.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - добавили в пресс-центре штаба ООС.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В акваторию Черного моря войдет еще один боевой корабль НАТО

2019-01-09 14:45 534

КАРТА Как соблюдается новогоднее перемирие а зоне ООС на Донбассе

2019-01-09 11:14 330

Президент Украины ЗЕЛЕНСКИЙ и президент России ГАЛУСТЯН ведут переговоры о мире

2019-01-08 14:04 786

Новогоднее перемирие на Донбассе: 5 обстрелов, ранен украинский солдат

2019-01-08 13:15 381

Еще новости в разделе "Украина"

С 11 января 2019 года в Украине запрещен секс без подтвержденного согласия партнеров

2019-01-10 12:43 38511

КАРТА Прогноз погоды : днем Украину накроют снегопады, к ночи приморозит до -15°C

2019-01-10 11:13 174

КАРТА Новогоднее перемирие на Донбассе: Сепаратисты дважды открывали огонь

2019-01-10 09:40 171

Грипп в Киеве: после похолодания отмечено резкое снижение заболеваемости

2019-01-10 09:11 207
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

С 11 января 2019 года в Украине запрещен секс без подтвержденного согласия партнеров 2019-01-10 12:43 38511
КАРТА Прогноз погоды : днем Украину накроют снегопады, к ночи приморозит до -15°C 2019-01-10 11:13 174
КАРТА Новогоднее перемирие на Донбассе: Сепаратисты дважды открывали огонь 2019-01-10 09:40 171
Грипп в Киеве: после похолодания отмечено резкое снижение заболеваемости 2019-01-10 09:11 207

Лента

12:43 С 11 января 2019 года в Украине запрещен секс без подтвержденного согласия партнеров
12:14 Коболев вернет $46 млн премии? Прибыль Нафтогаза упала почти в три раза
11:42 Российский спутник системы ПРО заглох, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
КАРТА 11:13 Прогноз погоды : днем Украину накроют снегопады, к ночи приморозит до -15°C
10:41 Канада продаст украинской армии винтовки Colt почти за миллион долларов
видео 10:12 Обнародован посмертный трек лидера Linkin Park Честера Беннингтона
КАРТА 09:40 Новогоднее перемирие на Донбассе: Сепаратисты дважды открывали огонь
09:11 Грипп в Киеве: после похолодания отмечено резкое снижение заболеваемости
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 Почетный консул Бельгии получил по морде за неправильную парковку во Львове