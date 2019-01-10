Украина Порошенко объяснил, почему наградил Филарета званием "Героя"

2019-01-10 18:30 228

Президент Петр Порошенко заявил, что наградил высшим званием "Герой Украины" почетного патриарха Филарета, поскольку именно он заложил фундамент для создания в стране автокефальной церкви.

Об этом он сказал в Ровно в Свято-Покровском кафедральном соборе.

По его словам, достичь процесса создания единой поместной церкви в Украине было бы невозможно, если бы не роль Филарета.

"Можно было бы прилагать множество усилий, но если бы 25 лет назад его святость не заложил фундамент в виде церкви, на базе которой появилась, объединилась вместе с Украинской автокефальной православной церковью, вместе с иерархами УПЦ МП, автокефальная, это все не было бы возможным", - сказал Порошенко.

"За веру в Украину, за веру в нашу церковь, за решительные действия по защите Украины я принял решение наградить его святость, святейшего патриарха Филарета высоким званием "Герой Украины"", - добавил он.

Президент отметил, что это отнюдь не менее важно, чем герои, которые защищают Украину на фронте, давая отпор российскому агрессору.

Он поблагодарил Филарета за усилия и выразил надежду, что когда-то в Украине будет патриархат.