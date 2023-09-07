ВОЙНА В Украине Зеленский присвоил главе украинской разведки Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта

2023-09-07 15:37

Сегодня президент Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта, о чем свидетельствует указ № 564/2023.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - отмечается в документе.

Напомним, ранее Буданов заявил, что Украине не нужно в будущем создавать аналог израильского Моссада, чтобы охотиться на врагов за пределами страны, потому что "это уже существует".

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