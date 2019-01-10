Мир Лукашенко грозит лишить Россию единственного союзника

2019-01-10 21:30 192

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что Россия может лишиться единственного союзника на западном направлении в лице его страны, если стороны не смогут достигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

Такое заявление белорусский лидер сделал 10 января. Он отметил, что отсутствие договоренностей с Россией по этому вопросу не станет катастрофой для Минска.

"Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - подчеркнул он.

Лукашенко призвал свое правительство найти другие "надежные источники", чтобы компенсировать потери белорусского бюджета, связанные с российским налоговым маневром. При этом Лукашенко добавил, что заработать дополнительные 400 миллионов долларов для Беларуси "не проблема".